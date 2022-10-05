Участники конкурса "Учитель года России - 2022" сняли клип на песню "С чего начинается Родина"

| Фото: Скриншот из видео | Фото: Скриншот из видео

Участники заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" в Тюмени подготовили музыкальный видеоподарок ко Дню учителя 5 октября. Они сняли клип на песню "С чего начинается Родина", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Идеей вместе создать ролик поделилась учитель истории, обществознания и права из ЛНР Вероника Бова. Автор слов композиции Михаил Матусовский, как и девушка, уроженец Луганска. Конкурсанты поддержали эту инициативу.