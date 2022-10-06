Подозреваемого во взятке на 26 миллионов рублей в Тюмени заключили под стражу до конца ноября

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

До 30 ноября останется в СИЗО директор ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО" Игорь Боркун, обвиняемый в получении взятки в 26 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2015 года обвиняемый 1967 года рождения получил взятку от посредников, действующих в интересах фирмы, пожелавшей выиграть тендер на торгах по госконтракту. В случае победы компании, Игорь Боркун мог, используя служебное положение, способствовать обеспечению его беспрепятственного исполнения и оплате.

6 октября Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.