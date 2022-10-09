Основам инклюзивной коммуникации обучат педагогов в Тюменской области

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

120 преподавателей обучат основам инклюзивной коммуникации в рамках проекта "Инклюзивный сервисный центр "Доступ", который стартовал в Тюменской области.

Занятия уже прошли в Ялуторовске. Каждую неделю по понедельникам и вторникам их организуют в других муниципалитетах.

"10 и 11 октября спикеры посетят Уват, затем побывают в Голышманово и Ишиме. Завершится проект в Тюмени, где 31 октября и 1 ноября эксперты обучат преподавателей основам инклюзивной коммуникации", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель социально направленной организации людей с ограниченными возможностями "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

Половина занятий проходит в очном режиме, половина — онлайн. К работе авторы идеи привлекают спикеров из Москвы, Челябинска, Нижнего Тагила, экспертов, связанных с инклюзивным образованием. Так, запланировано выступление руководителя национального центра "Абилимпикс" Алексея Васильчука, руководителя федерального методического центра по инклюзивному образованию института развития профессионального образования Дины Макеевой.

"Мы обучим педагогов. После этого на практике они проведут со школьниками "Уроки инклюзивного чтения", используя наши технологии. Уверен, что благодаря этому инклюзивное образование в учебных учреждениях будет эффективнее и быстрее развиваться. Наша главная цель в том, чтобы школы были готовы принимать ребят с инвалидностью", — поделился Тимур Нигматуллин.

Напомним, по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года на реализацию проекта "Инклюзивный сервисный центр "Доступ" АНО "Социально направленная организация людей с ограниченными возможностями "Вдохновение" выделили 499 тыс. 95 рублей. Основная часть средств идет на привлечение специалистов, оплату их услуг, проезда, издание полиграфической продукции.

Ранее похожий проект "Путь к инклюзивной культуре" организации был признан одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В рамках него обучали представителей культуры, которым рассказывали о создании доступной среды, адаптации программ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Инна Пахомова