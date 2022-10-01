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Импортозамещение и участие предпринимателей в госзакупках обсудят на форуме "Контрактная система-2022" в Тюмени

Экономика, 08:14 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Импортозамещение, участие малого и среднего бизнеса в госзакупках обсудят эксперты и участники V межрегионального форума "Контрактная система-2022" в Тюмени 13 октября. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В рамках форума также планируется рассмотреть актуальные вопросы законодательства контрактной системы и соблюдения национального режима, организации закупок с целью поддержки субъектов малого предпринимательства, уточняется в сообщении.

Организатор форума – Управление государственных закупок Тюменской области при поддержке "Сбербанк-АСТ". Регистрация завершает 10 октября. Заявки от государственных заказчиков принимаются по электронной почте ShlyuevaEV@72to.ru. Поставщики действующие и потенциальные могут зарегистрироваться здесь.

Форум пройдет в отеле "Vostok", начало - в 10 час.

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# госзакупки , предприниматели , форум

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