Импортозамещение и участие предпринимателей в госзакупках обсудят на форуме "Контрактная система-2022" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Импортозамещение, участие малого и среднего бизнеса в госзакупках обсудят эксперты и участники V межрегионального форума "Контрактная система-2022" в Тюмени 13 октября. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В рамках форума также планируется рассмотреть актуальные вопросы законодательства контрактной системы и соблюдения национального режима, организации закупок с целью поддержки субъектов малого предпринимательства, уточняется в сообщении.

Организатор форума – Управление государственных закупок Тюменской области при поддержке "Сбербанк-АСТ". Регистрация завершает 10 октября. Заявки от государственных заказчиков принимаются по электронной почте ShlyuevaEV@72to.ru. Поставщики действующие и потенциальные могут зарегистрироваться здесь.

Форум пройдет в отеле "Vostok", начало - в 10 час.