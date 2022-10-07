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В Тюмени проверяют обстоятельства гибели супругов на пожаре

Общество, 12:21 07 октября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Доследственная проверка по факту гибели супружеской пары во время пожара проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Напомним, тела супругов – 85-летней женщины и 84-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили в ходе тушения пожара в деревянном двухэтажном доме в СНТ "Сосенка-81" 7 октября.

Одна из версий произошедшего - неправильная установка печи и эксплуатация.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# проверка , следственное управление

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