В Тюмени проверяют обстоятельства гибели супругов на пожаре

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Доследственная проверка по факту гибели супружеской пары во время пожара проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Напомним, тела супругов – 85-летней женщины и 84-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили в ходе тушения пожара в деревянном двухэтажном доме в СНТ "Сосенка-81" 7 октября.

Одна из версий произошедшего - неправильная установка печи и эксплуатация.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.