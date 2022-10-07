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Старинный особняк в центре Тюмени продают за 12,5 млн рублей

Экономика, 18:41 07 октября 2022

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Прием заявок на участие в конкурсе по продаже "Дома С. Г. Селиверстова — Л. Х. Брандта" по адресу ул. Комсомольская, 6 в Тюмени продлится до 9 ноября. Начальная цена объекта культурного наследия регионального значения — 12,5 млн рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"Новому собственнику нужно будет провести ряд работ для сохранения его неповторимых особенностей", — сообщили там.

В ряде источников дом датируется 1905 годом. Главное украшение здания — наличники в барочном стиле, украшенные характерными для объемной резьбы мотивами: листьями, цветами и фруктами.

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# памятник архитектуры , продажа

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