Вице-премьер Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко призвал региональные власти индивидуально отрабатывать каждое обращение по возможным ошибкам при частичной мобилизации. А также он обратил внимание, что необходимо в течение двух дней рассматривать заявления от добровольцев на госуслугах.
В координационном центре зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. Во встрече приняли участие все главы регионов страны, а также представители Министерства обороны, Минцифры, Минздрава, аппарата правительства, администрации президента и ОНФ.
Главной темой обсуждения стал статус обработки заявлений на портале госуслуг по вопросам частичной мобилизации. На этой неделе на платформе были запущены два сервиса: для тех, кто добровольно готов принять участие в специальной военной операции, и для подачи жалобы в случае возможной ошибки при частичной мобилизации.
"Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан. Обращаю внимание, что у нас есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев. Коллеги, напомню, срок рассмотрения – в течение двух дней. Губернаторам будем регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов", - заявил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер также обозначил ключевые проблемы, связанные с обработкой жалоб на возможную ошибку при мобилизации региональными призывными комиссиями.
"Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы", - также добавил зампред правительства.
Вице-премьер напомнил, что граждан необходимо ориентировать на официальные источники – заявления Министерства обороны, ресурсы "Объясняем. рф" и службу 122 в регионах.