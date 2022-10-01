Валерий Фальков: мы сделаем большой шаг вперед вместе с новыми субъектами России

| Фото: Минобрнауки | Фото: Минобрнауки

Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом организовало работу по обеспечению всех высших учебных заведений, расположенных на территории вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, учебной, учебно-методической и научной литературой.

Об этом на Первом национальном форуме преподавателей истории в Тобольске рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Он отметил, что в первую очередь осуществляется кадровая помощь, потому что со студентом должен заниматься преподаватель. И заверил, что в ближайшее время в каждом из 29 университетов будут укомплектованы соответствующие кафедры.

По словам министра, новый стандарт преподавания российской истории после одобрения на всех уровнях будут внедрять одновременно во всех вузах страны.

"Сейчас подходящий момент. В целом по стране начнется новый этап преподавания истории на неисторических специальностях и направлениях. Из четырех миллионов российских студентов вузов подавляющее большинство учится на неисторических специальностях. И этот большой шаг вперед мы будем делать теперь вместе с новыми субъектами Российской Федерации", - подчеркнул Валерий Фальков.

По словам руководителя ведомства, роль истории в формировании специалистов неисторических специальностей и направлений сложно переоценить. Ее знание делает человека уникальным, независимо от его основной профессии, формирует его мировоззрение и личность.

Напомним, Первый национальный форум преподавателей истории прошел в Тобольске. Он дал старт профессиональному и общественному обсуждению проекта Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования.

Инна Кондрашкина