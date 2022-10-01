  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Во дворе по ул. Авторемонтной в Тюмени появились тротуары, газоны и площадки для игр

Экономика, 13:35 11 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Весь комплекс работ - от устройства тротуаров и проезжей части до освещения, газонов, детских игровых и спортивных площадок - выполнен во дворе домов № 41 по ул. Авторемонтной и № 53 по Курортной в Тюмени. Все, что было необходимо для комфортного проживания, сделано, в том числе заменена теплосеть.

По контракту работы должны были завершиться в третьей декаде ноября, но осталось сделать совсем немного: смонтировать пандусы у одной из пятиэтажек и сделать обрезку деревьев, сообщает городская администрация.

В настоящее время четыре из 10 дворов Калининского округа благоустроены на 100 %, оставшиеся в стадии завершения.

﻿

Напомним, что в 2022 году в Калининском округе благоустроили сквер Юристов, общественную озелененную территорию на Червишевском тракте, сделали подъезд к детскому саду № 112 на ул. Волгоградской, 14, проложили новый тротуар в Метелево. Заканчивается строительство парковки на ул. Полевой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , ремонт дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:46 11.10.2022В Тюмени реализуют 16 договоров по развитию застроенных территорий и пять по КРТ
13:35 11.10.2022Во дворе по ул. Авторемонтной в Тюмени появились тротуары, газоны и площадки для игр
13:24 11.10.2022Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса
13:13 11.10.2022В Тюменской области молочный комплекс "Дамате" заготовил более 151 тыс. тонн кормов