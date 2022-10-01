Во дворе по ул. Авторемонтной в Тюмени появились тротуары, газоны и площадки для игр

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Весь комплекс работ - от устройства тротуаров и проезжей части до освещения, газонов, детских игровых и спортивных площадок - выполнен во дворе домов № 41 по ул. Авторемонтной и № 53 по Курортной в Тюмени. Все, что было необходимо для комфортного проживания, сделано, в том числе заменена теплосеть.

По контракту работы должны были завершиться в третьей декаде ноября, но осталось сделать совсем немного: смонтировать пандусы у одной из пятиэтажек и сделать обрезку деревьев, сообщает городская администрация.

В настоящее время четыре из 10 дворов Калининского округа благоустроены на 100 %, оставшиеся в стадии завершения.

Напомним, что в 2022 году в Калининском округе благоустроили сквер Юристов, общественную озелененную территорию на Червишевском тракте, сделали подъезд к детскому саду № 112 на ул. Волгоградской, 14, проложили новый тротуар в Метелево. Заканчивается строительство парковки на ул. Полевой.