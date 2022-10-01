  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Автокран повредил надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского Тюмени

Происшествия, 17:37 11 октября 2022

скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Автокран на трале Scania повредил надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского в Тюмени. На месте аварии работают сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации. Разрешение на перевозку негабаритного груза водителем не предоставлено. Затруднений в движении нет. Пострадавших нет.

Видео ГИБДД Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , объездная дорога

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 11.10.2022Водитель и пассажир пострадали в аварии большегрузов на федеральной трассе в Ишимском районе
17:37 11.10.2022Автокран повредил надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского Тюмени
16:36 11.10.2022Тюменка зарезала знакомого во время ссоры в подъезде
16:03 11.10.2022Пожилой мужчина попал под поезд в Голышмановском районе