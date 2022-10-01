Автокран повредил надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского Тюмени

| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Автокран на трале Scania повредил надземный пешеходный переход на ул. Федюнинского в Тюмени. На месте аварии работают сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации. Разрешение на перевозку негабаритного груза водителем не предоставлено. Затруднений в движении нет. Пострадавших нет.

Видео ГИБДД Тюменской области.