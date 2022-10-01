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Тюменцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по баскетболу на колясках

Спорт, 11:56 12 октября 2022

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Коллектив Тюменской области "Шанс" завоевал бронзу на проходивших в Тюмени всероссийских соревнованиях по баскетболу на колясках. Лидерами стали "Крылья Барса" из Республики Татарстан, второй стала команда "БасКИ" из Санкт-Петербурга.

"Учитывая, что наши соперники - сильнейшие команды страны, это отличный результат. Теперь предстоит выступление в финальном этапе чемпионата России 27 октября в Тульской области", - рассказал тренер команды "Шанс" Олег Мелехов.

Игрок "Шанса" Всеволод Салин по итогам турнира признан лучшим центровым, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Участие в соревнованиях приняли также команды из Республики Удмуртия, ХМАО-Югры и Ульяновской области.

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# баскетбол на колясках

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