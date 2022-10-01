15 игровых площадок обновили в Калининском округе Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устаревшее игровое оборудование заменили на 15 детских площадках в Калининском административном округе в Тюмени. Работы прошли с субсидированием из средств городского бюджета, которое предоставляется управляющим компаниям. Об этом сообщил руководитель управы КАО Олег Савчук.

"Сумма компенсации не превышает 650 тыс. рублей и этого достаточно для того, чтобы выбрать из предлагаемого перечня качели, в том числе балансир, карусели, песочницу или игровой комплекс", — отметил он.

В частности были обновлены детские площадки у домов № 130 на ул. Тимирязева, № 68 по ул. Амурской, № 130 по ул. Транспортной, № 93 по ул. Карла Маркса, № 27 по ул. Мира.

Специализированная организация ежегодно проводит обследование детских площадок округа, выдает заключение, после этого формирует список дворовых территорий, на которых необходимо заменить детское игровое оборудование. К ноябрю в Тюмени обновят 44 детских площадки.