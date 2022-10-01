ХК "Рубин" в гостях победил нефтекамский "Торос"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:3 завершился матч хоккейной команды "Торос" и тюменского клуба "Рубин". Нефтекамцы принимали сибиряков на своем льду 11 октября и уступили.

В составе победителей шайбы забросили Денис Дюрягин, Макар Насретдинов, Кирилл Кремзер. У хозяев дубль оформил Егор Сучков.

Первый период матча запомнился удалениями со стороны обеих команд и парой опасных моментов. Почти минуту тюменцы играли втроем. Но счет все же был открыт при равных составах.

"Напряженная игра. Матчи между "Торосом" и "Рубином" всегда отличались высоким накалом", ‒ отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.