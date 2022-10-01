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На гостевых улицах Тюмени вместо устаревших светильников установят более 470 светодиодных фонарей

Экономика, 13:14 12 октября 2022

dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Осветительные приборы меняют на гостевых улицах Тюмени. Работы начались на ул. Ямской, участок от Рощинского кольца до первого светофора будет освещаться новыми светодиодными фонарями, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подобные работы пройдут также в районе развязки на Тобольском тракте, всего специалисты подрядной организации заменят 471 устаревший светильник.

"Современное светодиодное оборудование отечественного производства примерно в три раза экономичнее и доказало свою эффективность. Новые светильники собирают в Тюмени", - отметил главный специалист управления автомобильных дорог области Сергей Попов.

Кроме того, в рамках ремонта будет заменено более 400 м кабельных линий и 27 шкафов автоматического управления наружным освещением.

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# импортозамещение , освещение , светодиоды

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