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Ландшафтный пожар ликвидируют огнеборцы в Тюменском районе

Происшествия, 11:45 12 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек личного состава и две единицы техники отдельных постов № 106 деревни Нариманова и № 107 поселка Новотарманский задействованы в тушении ландшафтного пожара в Тюменском районе.

Чтобы ликвидировать почвенный пожар, решено с помощью сил авиабазы провести опашку до твердого грунта по всему периметру. Это поможет избежать распространения огня. Для бесперебойной подачи воды на расстоянии 500 метров от очага пожара установлены две мотопомпы.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, по состоянию на 8 часов утра 12 октября других ландшафтных и лесных пожаров в регионе нет.

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# ландшафтный пожар , Тюменский район

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