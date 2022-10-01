Тоболяк зарезал друга и связал тело проводом
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мужчину, зарезавшего во время пьяной бытовой ссоры своего знакомого, будут судить в Тобольске, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, 8 августа в квартире дома в мкрн 7 обвиняемый распивал спиртное со своим приятелем. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник схватил нож и нанес другу не менее 12 ударов, после чего связал его проводом от настольной лампы.
Потерпевший скончался на месте, а тоболяк скрылся с места преступления. Тело мужчины обнаружили спустя пять дней.