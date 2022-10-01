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Тоболяк зарезал друга и связал тело проводом

Происшествия, 12:08 12 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, зарезавшего во время пьяной бытовой ссоры своего знакомого, будут судить в Тобольске, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 8 августа в квартире дома в мкрн 7 обвиняемый распивал спиртное со своим приятелем. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник схватил нож и нанес другу не менее 12 ударов, после чего связал его проводом от настольной лампы.

Потерпевший скончался на месте, а тоболяк скрылся с места преступления. Тело мужчины обнаружили спустя пять дней.

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# Тобольск , убийство , уголовное дело

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