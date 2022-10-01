Языковой клуб в Тюмени на грант оптимизирует сайт и закупит оргтехнику

| Фото: bbc72.ru | Фото: bbc72.ru

На оптимизацию и модернизацию сайта, покупку оргтехники, цветного принтера, ремонт мебели и оплату коммунальных услуг потратит грант в размере 500 тыс. рублей директор языкового клуба BigBirdClub Елена Шутникова.

Как рассказала предпринимательница корреспонденту ИА "Тюменская линия", получить грант было несложно, главное было правильно оформить все документы.

"Наш клуб основан в 2008 году. На данный момент в двух филиалах клуба занимаются около 160 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. BigBirdClub – единственный в Тюмени клуб, обучающий детей чтению на английском и русском языках с трех лет. Уже на третьем занятии дети начинают читать первые слова. Мы не учим детей запоминать слова, мы учим их именно читать", - добавила она.

В клубе есть несколько направлений: английский язык, подготовка к школе, красивый почерк, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, летние курсы для школьников и другие.

"Наибольшей популярностью пользуется английский язык для средней школы. Всего в клубе работают 11 преподавателей, все ежегодно принимают участие в различных тренингах и семинарах для повышения своей квалификации. Я сама тщательно отбираю всех сотрудников, потому что от этого зависит репутация клуба. У нас нужно готовить план к каждому занятию, добросовестно подходить к своему делу, не каждый готов к такой нагрузке", - пояснила Елена Шутникова.

По ее словам, обучение в клубе проводится в увлекательной и, самое главное, эффективной форме. Коммуникативные методики позволяют изучать язык в процессе живого общения.

"Мы стремимся к тому, чтобы, используя передовые технологии, идти в ногу со временем и создавать комфортную атмосферу для наших учеников. По выходным у нас проводятся игровые и дискуссионные занятия. Ребята в непринужденной обстановке отрабатывают приобретенные знания. Также клубе есть библиотека книг на английском, немецком и французском языках", - отметила Елена Шутникова.

Ирина Шемякина