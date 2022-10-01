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Выручка предпринимателей на рынках и ярмарках Тюменской области выросла на 2,5 % в сентябре

Экономика, 09:31 14 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 8,4 млн рублей, или 2,5 %, больше заработали предприниматели, торгующие на рынках и ярмарках Тюменской области в сентябре по соотношению к августу 2022 г. Рост связан в том числе и с увеличением числа продавцов, которые используют при расчетах электронные кассы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональной налоговой службе.

"По данным последней проверки установлено, что на рынках и ярмарках области в 1 тысячи 14 торговых точках работают более 697 налогоплательщиков, которых стало на 17 больше по сравнению с августом", - уточнили в ведомстве.

Налоговики напомнили, что зарегистрированный кассовый аппарат необходимо применять при всех расчетах с покупателями. Проверки проводятся регулярно в рамках отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках, цель которого – увеличение выручки и сокращение теневого оборота.

Оксана Корнеенкова

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# налоговая служба

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