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В Исетском районе Тюменской области за пять лет реализовали более 150 инвестпроектов

Экономика, 18:13 14 октября 2022

admtyumen.ru

За последние пять лет в Исетском районе реализовано более 150 инвестиционных проектов. Объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Создано 369 рабочих мест.

В настоящее время, по словам главы Исетского района Николая Теньковского, на территории реализуется 19 проектов с объемом инвестиций 6,7 млрд рублей.

"Наиболее значимый проект - это племенной репродуктор индейки второго порядка на 12 млн инкубационных яиц, - сообщил он на выездном заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. - При реализации этого проекта мы получим более 200 рабочих мест".

Исетский район в этом году, по словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова имеет наивысшие показатели по урожайности, что подтверждает высокую культуру сельхозпроизводства.

Борис Олейник

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# АПК , Владимир Чейметов , Исетский район , Николай Теньковский

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