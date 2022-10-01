Сбер профинансировал строительство ЖК Norden в Тюмени

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк предоставил кредит на строительство жилого комплекса Norden в Тюмени. Проектное финансирование банка в размере 706 млн рублей сроком до июня 2025 года получил специализированный застройщик "Норден" (девелопер newtonNT).

При продаже квартир будет применяться механизм эскроу. Сдача объекта запланирована на второй квартал 2024 года.

"Это второй проект девелопера newtonNT, строящийся при поддержке Сбера. В 2021 году банк предоставлял кредитную линию на возведение жилого комплекса new White House в центре города. Сейчас мы поддерживаем строительство комплекса в перспективном и динамично развивающемся районе ММС. Мы рады, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству в Тюмени появляются новые комфортные жилые комплексы", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Жилой комплекс Norden, состоящий из двух секций разной этажности, появится на ул. Мелиораторов и станет архитектурной доминантой северного направления города. Этот район известен своей экологичностью и близостью к объездной — за 15 минут можно доехать как до озера Липовое с современной базой отдыха, так и до центра Тюмени. Транспортная инфраструктура района сложилась давно, но с появлением крупной развязки, которая соединит ММС с улицей Мельникайте, доступность района станет еще лучше.

"Norden соединит в себе все, что нужно для комфортной жизни в спокойном районе. Закрытый двор с видеонаблюдением, детские площадки среди высоких деревьев, сетевой супермаркет на первом этаже. Для молодых родителей — колясочные в подъездах. Для владельцев собак — лапомойки. За пределами двора застройщик благоустроит парковку. Район лишен недостатков большинства новых локаций. Здесь уже есть парки, удобные маршруты общественного транспорта, поликлиники, магазины, школы и детские сады. К 2024 году город построит школу в пешей доступности и детсад в 200 метрах от Norden. Срок их сдачи совпадает с завершением строительства комплекса", - отметил руководитель проекта Вадим Коровин.

Продажи в ЖК Norden уже стартовали. Узнать больше о планировках квартир, их стоимости и вариантах покупки можно на сайте застройщика и в отделе продаж на ул, Пароходская, 4, тел. 8-800-770-00-00. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам с господдержкой в Сбербанке.

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