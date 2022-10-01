На Ямале разыскивают пропавшего матроса с теплохода "Николай Чудотворец"

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства исчезновения матроса теплохода "Николай Чудотворец", который принадлежит ООО "Торговый дом Архангельск", выясняет транспортная прокуратура на Ямале.

Информация о его исчезновении поступила 13 октября. Теплоход находится на берегу реки Полуй в Салехарде на зимнем отстое.

Сотрудники полиции на транспорте и ГКУ "Ямалспас" проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства, сообщает Уральская транспортная прокуратура.