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На Ямале разыскивают пропавшего матроса с теплохода "Николай Чудотворец"

Происшествия, 18:46 14 октября 2022

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства исчезновения матроса теплохода "Николай Чудотворец", который принадлежит ООО "Торговый дом Архангельск", выясняет транспортная прокуратура на Ямале.

Информация о его исчезновении поступила 13 октября. Теплоход находится на берегу реки Полуй в Салехарде на зимнем отстое.

Сотрудники полиции на транспорте и ГКУ "Ямалспас" проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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# пропал человек , Салехард

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