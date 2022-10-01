Пьяный тоболяк съехал на машине с переправы в реку Иртыш

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тоболяк на автомобиле Lifan съехал с переправы в реку Иртыш утром 18 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"29-летний водитель был пьян, не помнит, что с ним приключилось. Показания алкотестера составили 0,85 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом молодой человек не имеет", — рассказали в ГИБДД.

В ДТП автомобилист, по предварительным данным, получил травму головы. Обстоятельства аварии выясняются.