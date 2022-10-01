Более 117 тысяч билетов продали по "Пушкинской карте" в Тюменской области за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 117 тыс. билетов было продано по "Пушкинской карте" всеми организациями культуры Тюменской области за год действия программы. Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента Елена Майер.

Благодаря "Пушкинской карте", запущенной 1 сентября 2021 года, было привлечено более 100 млн рублей. В регионе пользователями карт являются больше 55 % молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

"В 2023 году молодежь сможет, как и прежде, посещать музеи, театры и выставки бесплатно. По сообщению Министра культуры РФ Ольги Любимовой, комитет Государственной думы одобрил проект бюджета в сфере культуры: "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". В числе основных аспектов законопроекта — реализация программы "Развитие культуры", развитие нацпроекта "Культура", а также программа "Пушкинская карта". Финансирование проекта сохранено на уровне текущего года и составит 16 миллиардов рублей", — написала Елена Майер.

Финансирование программы в том же объеме в 2023 году будет способствовать улучшению масштабной работы, считает Елена Майер.