Тюменские молочные фермы выращивают для продажи 800 высокопродуктивных племенных животных

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

800 высокопродуктивных племенных животных голщтино-фризской породы вырастили на "Тюменских молочных фермах" компаний "Дамате" на продажу в 2023 году. Для развития направления производитель увеличил мощность площадки за счет строительства открытых загонов, сообщили в группе компаний.

Обустройство новых загонов является очередным шагом в развитии племенного дела на комплексе. Открытое содержание животных имеет ряд преимуществ и положительно влияет на их здоровье. Больше солнечного света, чистого воздуха снижают риск заболеваний, что вкупе хорошо сказывается на будущих надоях. Загоны оснащены видеонаблюдением, благодаря чему специалисты, аналитики, руководители в режиме онлайн могут следить за поведенческими реакциями животных, проведением зоотехнических и ветеринарных мероприятий, кормлением.

Предприятие получило статус племенного репродуктора и приступило к реализации высокопродуктивных телок и нетелей голщтино-фризской породы в 2019 году. Порода хорошо адаптирована к холодному климату и устойчива к низким температурам. Среднесуточный надой превышает 30 литров на голову.

Напомним, "Дамате" открыла молочный комплекс в Тюменской области в 2017 году. Поголовье крупного рогатого скота на ферме составляет 12 тыс. 560 голов, из которых 5 тыс. 695 - коров.