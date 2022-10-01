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В Тюмени задержали пьяного водителя автобуса

Происшествия, 18:07 18 октября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного водителя автобуса, в ходе рейда по безопасности пассажирских перевозок, задержали тюменские автоинспекторы 18 октября. "Форд" остановлен на ул.50 лет Октября, 199, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

За рулем находился пьяный 43-летний водитель, который ехал домой на ул.Республики. Пассажиров не было. Со слов водителя, он перегонял автобус, а до этого пил спирт в гостях в д. Букино. Автобус принадлежит частному лицу, задействован на развозке пассажиров, не в маршрутных перевозках. По данному происшествию ГИБДД проведет проверку.

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# автобусы , пьяная езда

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