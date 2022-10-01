АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев выполнило диагностику 4,2 тыс. км нефтепроводов

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Внутритрубную диагностику участков линейной части магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 4,2 тыс. км провело АО "Транснефть – Сибирь" в январе-сентябре 2022 года. Цель – контроль технического состояния нефтепроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами - ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Они являются уникальной разработкой конструкторов ПАО "Транснефть".

Всего в 2022 году АО "Транснефть – Сибирь" планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 68 участков трубопроводов, что составит 4,8 тыс. км. Также запланирована работа по оценке технического состояния 24 участков линейной части общей протяженностью 1,7 тыс. км.

Кроме того, с начала года выполнено обследование 269 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 607 км. Контроль технического состояния проведен с привлечением АО "Транснефть – Подводсервис" в соответствии с утвержденной ПАО "Транснефть" программой.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено частичное техническое диагностирование 23 вертикальных стальных резервуаров. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".