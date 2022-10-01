АО "Транснефть – Сибирь" с начала года направило более 737 млн рублей на мероприятия в сфере охраны труда

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за 9 месяцев 2022 года.

На обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 737 млн рублей. Особое внимание уделено мерам по предупреждению профессиональных заболеваний и укреплению здоровья персонала. Более трех тысяч человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 2,5 тыс. комплектов медицинских аптечек. Проведены периодические медицинские осмотры на сумму более 24 млн рублей. В отчетный период закуплено специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты на сумму более 350 млн рублей.

Одним из приоритетных направлений охраны труда является развитие культуры производственной безопасности. Создаются все условия для соблюдения сотрудниками требований и правил безопасности, проводятся обучения. С начала текущего года более 800 работников повысили квалификацию по направлению охраны труда. Регулярно ведется контроль соблюдения санитарных норм и правил. Проведена специальная оценка условий труда на 1570 рабочих местах. Производственные объекты обеспечены предупреждающими знаками, табличками и плакатами по безопасности труда.

В целях обеспечения требований ПАО "Транснефть" в области промышленной и пожарной безопасности в АО "Транснефть – Сибирь" реализован комплекс мероприятий. В том числе с начала года в подразделениях предприятия проведено 7 целевых проверок опасных производственных объектов, свыше 2,6 тыс. учебно-тренировочных занятий по устранению неисправности и оперативному реагированию.

В рамках реализации мероприятий по пожарной безопасности проверены, откорректированы и разработаны 92 плана тушения пожара и 523 карточки тушения пожара, на производственных объектах испытано 26 систем противопожарной защиты, проведено 35 пожарно-тактических учений и 450 учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров.

С начала года в пятикилометровой охранной зоне линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций Тюменского, Урайского, Нефтеюганского и Ноябрьского УМН произошло 16 природных пожаров. Все возгорания были ликвидированы.

Слаженная работа сотрудников Тобольского УМН при тушении ландшафтного пожара в урочище Новая Пушта (ХМАО-Югра) была отмечена благодарственным письмом администрации Кондинского района и Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Квалификация персонала и техническое оснащение производственных объектов позволяют своевременно и эффективно реагировать на нештатные ситуации природного характера, обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.