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Путин передал функции Ростуризма в Минэкономразвития

Политика, 11:43 20 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Функционал и полномочия по развитию туристической отрасли передаются Минэкономразвития РФ. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров", - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, объединяя 40 видов деятельности. Более 50 сфер народного хозяйства и свыше 2,5 млн человек участвуют в создании туристского продукта. Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений.

Решение президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество.

Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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# Владимир Путин , Минэкономразвития РФ , туризм

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