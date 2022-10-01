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Заказы на "умные" остановки от тюменских произоводителей поступают из других регионов

Общество, 15:38 20 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Умные" остановки от тюменских произоводителей приобретают в других регионах. Например, есть заказ из Мурманской области. Об этом на XV Тюменском цифровом форуме "Инфотех — 2022" сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Представители администрация города в рамках цифрового форума открыли площадку общественного транспорта у здания технопарка. Здесь посетители могут увидеть остановочный пункт, так называемую "умную" остановку. Она оборудована разъемами для зарядки мобильных телефонов, кнопкой для вызова экстренных служб, электронным табло, на котором можно посмотреть время прибытия необходимого автобуса или маршрутного такси.

Как отметил Руслан Кухарук, этот момен также важный показатель для индекса цифровизации "IQ городов". Отметим, региональная столица уже не первый год становится лидером рейтинга, составляемого Минстроем РФ.

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"Сегодня несколько "умных" остановок установлены в городе компаниями "Ростелеком" и "Сбер". Также мы ставим их за счет муниципального бюджета. Подключаются и застройщики. Остановочный комплекс как у технопаркаможно увидеть в жилом районе "Краснолесье". Сам застройщик взял координаты к подключению "умной" остановки ко всем сервисам, в том числе "Безопасный город", — поделился Руслан Кухарук.

Напомним, XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех — 2022" проходят в технопарке 20 октября второй день. С расписанием событий можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова

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# разработки , Руслан Кухарук , Умные остановки

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