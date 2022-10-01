Системой контроля за уборкой мусора заинтересовались в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cистемой контроля за уборкой мусора и мониторинга мусорных площадок компании NtechLab заинтересовались в Тюменской области. Разработку ИТ-специалисты представили на XV Тюменском цифровом форуме "Инфотех — 2022", который прошел в технопарке 19 и 20 октября.

"Сейчас три региона России используют искусственный интеллект среди уборки мусора. Камера, подключенная к программному обеспечению "смотрит" на мусорную площадку и баки. Программа понимает, вовремя ли приехал мусоровоз, оставил ли он мусор. Если какие-то баки переполнены, а в другом районе они недозаполнены, то помогает составлять маршрут. Это решение позволяет не только снизить расходы, но и приносит пользу экологии", — рассказал директор по связям с общественностью компании Александр Томас.

Также система способна определить, если в зоне вывоза припарковано транспортное средство, которое может помешать мусоровозу. До приезда грузовика система оповестит органы жилищного хозяйства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заинтересовался разработкой, он спросил о возможности решения проблемы нерегламентированного строительного мусора, который недобросоветсные граждане могут вывозить в лес и выбрасывать там, создавая несанкционированные свалки. Задача сложная, решение обсудят в ближайшее время, возможно, система видеоаналитики будет протестирована в окрестностях Тюмени.

Отметим, с Тюменской областью компания сотрудничает около трех лет. Регион развит, у него высокая степень цифровой зрелости, отмечает Александр Томас. "Здесь есть вся действующая инфраструктура для того, чтобы реализовывать проекты на основе искусственного интеллекта. Мы с большим интересом относимся к Тюмени, будем и дальше работать по разным направлениям. В 2022 году начали сотрудничество по распознаванию медицинских снимков. На базе в Тюмени разрабатываем решение, которое помогает врачам в диагностике инсультов", — поделился Александр Томас.

Сейчас компания стремится к "Видеоаналитике 360", чтобы камеры делали жизнь человека безопаснее. В NtechLab считают, что к 2030 году искусственный интеллект будет способен видеть все. "Мы начинали с технологии распознавания лиц, так ищут подозреваемых в преступлениях, пропавших людей. Сегодня точность распознавания лиц значительно выше, чем это делает человек. Кроме того, искуственный интеллект помогает человеку не смотреть на десятки экранов, к которым подключены камеры. Он забирает у человека рутинность работы, повышает качество его жизни. Этот переход от мира, который видит человек, к миру, который видит искуственный интеллект, наверно, самое интересное здесь", — заключил он.

Инна Пахомова