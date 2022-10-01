Новые рынки для экспорта в Африку открываются для производителей Тюменской области

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Новые рынки для экспорта в страны Африки открываются для производителей Тюменской области во времена санкций. Об этом рассказал руководитель регионального Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев, который в составе делегации от субъекта участвует в международном форуме "Сделано в России". Об этом сообщает пресс-служба областного инвестагентства.

"Закрытые в данный момент западные рынки открывают для нас возможности в полной мере посмотреть на активно развивающиеся страны Африки. Присутствие экспортеров малого и среднего звена бизнеса пока незначительно, но идеи по улучшению этой ситуации очень ярко прозвучали на форуме. И наверху их точно услышали", - поделился Алексей Ергалиев.

По его словам это пример формирования новой географии экспорта и векторов кооперации на международном рынке.

"Наши экспортеры в 2022 году столкнулись с беспрецедентными санкциями и потеряли значительную часть мирового рынка. Новые логистические реалии исключили некоторых из них из поставщиков своих товаров и услуг за границу. Они стали неконкурентоспособны. Правительство страны совместно с ассоциациями, общественными организациями, союзами и другими объединениями пытаются оперативно решать возникающие проблемы. Зачастую работа ведется практически в ручном режиме, вносятся и принимаются поправки, ведется мониторинг нововведений. Такая форма работы дает результаты", - отметил тюменский эксперт.

Напомним, регион наращивает сотрудничество со странами Африки. На промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 подписано соглашение о проактивном внедрении нефтегазовых интересов Тюменской области на рынке Египта. Кроме того, поставка первой партии спирта завода "АминоСиб" ишимского агрохолдинга "Юбилейный" в Африку состоится до конца 2022 года. Предприятие планирует открыть на континенте торговое представительство.