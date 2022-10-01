  • 22 октября 202222.10.2022суббота
  • USD61,1958
    EUR59,8378
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Воспитанники ФК "Тюмень" разгромили абхазскую "Академию Юнити" в Сочи

Спорт, 13:15 22 октября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" 2012 года рождения победили в Сочи сверстников из абхазской "Академии Юнити" со счетом 9:1.

Дубль у тюменцев, которых тренирует Анатолий Огарков, сделал Артем Важенин, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Всего за два матча детского футбольного турнира "Осенний Кубок Imsport 2022" тюменцы отправили в ворота соперников 27 мячей.

За тур до финиша группового этапа "Тюмень" и второй состав "Краснодара", набрав максимальные 6 очков, обеспечили себе продолжение игры за награды в следующем этапе соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 22.10.2022Воспитанники ФК "Тюмень" разгромили абхазскую "Академию Юнити" в Сочи
12:13 22.10.2022Тюменка Альбина Молдажанова вышла в финал чемпионата России по боксу
18:50 21.10.2022ФК "Тюмень" встретится с "Ностой" 23 октября
11:26 21.10.2022Гиревики Тюменской области встретятся на состязаниях в Исетском районе