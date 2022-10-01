Воспитанники ФК "Тюмень" разгромили абхазскую "Академию Юнити" в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" 2012 года рождения победили в Сочи сверстников из абхазской "Академии Юнити" со счетом 9:1.

Дубль у тюменцев, которых тренирует Анатолий Огарков, сделал Артем Важенин, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Всего за два матча детского футбольного турнира "Осенний Кубок Imsport 2022" тюменцы отправили в ворота соперников 27 мячей.

За тур до финиша группового этапа "Тюмень" и второй состав "Краснодара", набрав максимальные 6 очков, обеспечили себе продолжение игры за награды в следующем этапе соревнований.