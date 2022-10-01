В Тюменском районе за два года построят более 32 км дорог в шести ИЖС

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района

Более 32 км дорог построят в ИЖС Тюменского района за два года. Дорожные службы спешат использовать благоприятную для строительства работу. В ИЖС д. Решетникова на 11 улицах им предстоит построить около 4 км. асфальтированных дорог и тротуаров. Уже смонтировано уличное освещение, укреплены обочины, сделано водоотведение, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

"Контракт на строительство дорог двухгодичный. В следующем году новые дороги покроют вторым слоем асфальта и установят дорожные знаки", - уточнил заместителя директора "Службы заказчика Тюменского района" Иван Понетайкин.

Пока позволяет погода, строители трудятся на ул. Приозерной - сейчас укладывают щебеночное основание и прикатывают его катком.

Также в этом году дорожники зашли на площадку ИЖС в п. Новотарманский, где заасфальтируют 22 улицы общей протяженностью 12 км. Контракт тоже двухгодичный, к настоящему времени выполнено 40% запланированных работ. Уже в следующем году ко всем 422 участкам будут вести качественные дороги, для пешеходов обустроят тротуары, появится уличное освещение.

Продолжается и строительство дорог в твердом исполнении на площадках ИЖС в с. Горьковка и п. Винзили.