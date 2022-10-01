Более 127 млн рублей получили 39 предприятий Тюменской области на новое оборудование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 127 млн рублей получили 39 предприятий на покупку оборудования в Тюменской области.

Они усилили свои промплощадки, приобретя технологичные станки, производственные линии и другое оборудование. Затраты по первоначальному взносу договоров лизинга им компенсировали в размере 100% по программе господдержки, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"На этом оборудовании будет работать как минимум один человек, а в большинстве случаев несколько. Поэтому - это в любом случае новые рабочие места, расширение объемов производимой продукции. мы видим результативность этой формы поддержки. Предприятия на приобретаемом оборудовании работают еще годы и вносят свой вклад в экономику", - прокомментировал директор департамента Антон Машуков.

В числе тех, кто уже получил поддержку в приобретении оборудования - "Завод тюменских метизов". Им компенсировали 1 млн 390 тыс. рублей первоначального взноса по договору лизинга при покупке токарного станка с числовым программным управлением FTH400. Полная стоимость оборудования составила 3 млн 337 тыс. рублей.

Отметим, что заявления на возмещение можно подать до 15 ноября. Более подробно о мере поддержки можно узнать в департаменте инвестполитики Тюменской области: отдел поддержки промышленности (3452) 42-65-56, отдел поддержки малого предпринимательства (3452) 42-66-42.