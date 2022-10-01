В Тюменской области ликвидировали лесной пожар на площади 50 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 50 га ликвидирован в Тюменской области за прошедшие сутки. Зафиксировали два новых лесных и действует один локализованный, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

На 25 и 26 октября по погодным условиям в Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазонах региона прогнозируется третий класс пожарной опасности, на территории Уватской авиазоны – второй.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.