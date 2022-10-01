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В Тюмени вандалы повредили стекла подземного перехода на Пермякова

Происшествия, 16:52 25 октября 2022

администрация города | Фото: администрация города

В Тюмени оконные стекла подземного пешеходного перехода, расположенного со стороны дома № 50 по ул. Пермякова, повредили вандалы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На ролике видно, как один из молодых людей держит в руках предмет, похожий на пистолет, и, предположительно, стреляет из него в стекло.

Правоохранительные органы уже установили личности нарушителей, их привлекут к ответственности. В администрации ведется оценка стоимости причиненного вреда.

Тюменцам напоминают, что порча муниципального имущества недопустима. Подобные действия влекут за собой административную и уголовную ответственность.

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# вандализм

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