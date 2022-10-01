Бюджет Тюменской области на 2023-2025 годы останется социально ориентированным

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Бюджет России на 2023 -2025 годы останется социально-ориентированным. Несмотря на то, что он формируется в непростых условиях, приоритеты "Единой России" неизменны – соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны.

Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, сообщает Тюменское региональное отделение "Единой России".

"Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата", - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед "Единой Россией" стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны. Речь идет об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. По его словам, ключевая задача "Единой России" – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объемы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.

"Маткапитал на первого ребенка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учетом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия", - рассказал министр.

Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума, который повысится до 14 тыс. 275 рублей. Предусмотрено и увеличение МРОТ до 16 тыс. 242 рублей. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников.

"Правительство подготовило предложения по установлению универсального ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено 3,5 триллиона рублей. Расширяется программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста", - подчеркнул Антон Силуанов.

Говоря о финансировании народной программы "Единой России" в проекте бюджета, координатор направления "Финансовое обеспечение исполнения программы", председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что это - один из приоритетов документа. На реализацию народной в 2023 году предусмотрено 2,3 трлн рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 трлн рублей. Отдельно в бюджете заложены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе - социальных гарантий военным.

"Особое внимание необходимо уделить также формированию технологического суверенитета, выделив в бюджете на это необходимые средства. Мы прошли все государственные программы по всем видам промышленности, по вопросам строительства, здравоохранения, социальным и другим, все эти вопросы, эти средства в проект бюджета на сегодняшний день заложены", - сообщил Андрей Макаров.

Свои предложения в проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов уже внесла фракция "Единой России" Тюменской областной думы.

"Сейчас ведется активная работа по подготовке регионального бюджета на предстоящие три года, который по-прежнему у нас остается социально ориентированным. Несмотря на достаточно сложные условия в связи с последними событиями, необходимые средства для реализации положений народной программы, а также по исполнению всех социальных обязательств в нем будут предусмотрены. Мы предлагаем обратить особое внимание на поддержку семей с детьми: предусмотреть средства на выплату регионального маткапитала, обеспечить финансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания младших школьников, а кроме того — предусмотреть финансирование ежемесячных выплат за классное руководство педагогическим работникам", - рассказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Также в бюджете запланировано продолжение работ по замене школ в деревянном исполнении на современные здания в рамках партийного проекта "Новая школа". До 2024 года в Тюменской области вместо ветхих деревянных зданий должно быть возведено 24 новых строения.