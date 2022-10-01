Юрист-мошенник обманул тюменцев почти на миллион рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени будут судить юриста, похитившего у клиентов более 900 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с ноября 2019 года по август 2021 года тюменец пообещал семи жителям области юридическую помощь в оформлении права собственности на недвижимость и транспорт. За это он получил от них средства на общую сумму более 900 тыс. рублей, но обещанные услуги так и не оказал, а деньги не вернул.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Тюмени.