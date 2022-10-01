  • 26 октября 202226.10.2022среда
  • USD61,3326
    EUR60,4648
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юрист-мошенник обманул тюменцев почти на миллион рублей

Происшествия, 14:47 26 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени будут судить юриста, похитившего у клиентов более 900 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с ноября 2019 года по август 2021 года тюменец пообещал семи жителям области юридическую помощь в оформлении права собственности на недвижимость и транспорт. За это он получил от них средства на общую сумму более 900 тыс. рублей, но обещанные услуги так и не оказал, а деньги не вернул.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 26.10.2022Иностранец пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в Тюмени
14:47 26.10.2022Юрист-мошенник обманул тюменцев почти на миллион рублей
14:15 26.10.2022В Тюмени ищут "серийных" нарушителей ПДД
13:42 26.10.2022Водитель иномарки и две девочки пострадали в аварии в Тюменской области