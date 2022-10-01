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Иностранец пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в Тюмени

Происшествия, 15:09 26 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

22-летний иностранец-водитель автомобиля ВАЗ-2105 пытался дать взятку в тысячу рублей сотрудникам ГИБДД Тюменской области.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, машину инспекторы остановили на ул. 50 лет Октября в Тюмени. В ней ехали пять иностранных граждан, двое из них не смогли предоставить документов, подтверждающих законность нахождения на территории РФ. Один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель передал документы, в которые была вложена купюра, во время оформления административного материала.

"Факт дачи взятки задокументирован в установленном порядке. Водителя и двоих пассажиров доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и правовой оценки", - рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , дача взятки

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