347 км зимников обустроят в Тобольском районе до 22 декабря

| Фото: администрация Тобольского район | Фото: администрация Тобольского район

347 км зимников обустроят в Тобольском районе. По госконтракту подрядчик обязан завершить устройство зимних автодорог и ледовых переправ в труднодоступных поселениях Заболотья до 22 декабря, сообщил глава Тобольского Района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

"Для людей - это в буквальном смысле дорога жизни. Зимой через реки и болота мы обустраиваем 347 километров временных трасс, по которым на год вперёд завозят продовольствие, топливо, движется спецтранспорт, а жители выезжают в город и соседние деревни. В феврале здесь начнётся завоз дизтоплива. Чтобы девять станций могли круглосуточно подавать электричество в дома жителей Заболотья, требуется 700 тонн топлива в год", - рассказал глава района.

Он также подчеркнул, что важно не только обустроить такие временные дороги, но и весь сезон содержать их в порядке, что тоже предусмотрено контрактом.