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В Тобольском районе хозяйка кафе избила клиентку

Происшествия, 13:25 27 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43-летнюю посетительницу избила хозяйка кафе в с. Ярково Тобольского района. Женщины не сошлись в музыкальных вкусах.

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России "Тобольский" (дислокация с. Ярково) с заявлением обратилась тоболячка. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина рассказала оперативному дежурному, что приехала в село в гости и пошла отдыхать в кафе. Ее не устроила проигрываемая музыка, и поговорить с посетительницей вышла хозяйка заведения. Словесный конфликт перешел в рукоприкладство - владелица кафе ударила по лицу и в живот свою гостью.

Участковые доставил 32-летнюю подозреваемую в отдел полиции. Свою вину она признала. Кроме этого, селянка уже привлечена к административной ответственности по статье "Побои". По результатам судебной медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 Уголовного кодекса России "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.

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# побои , Тобольский район

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