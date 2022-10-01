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В Тюменской области стартовал первый региональный форум "Иннотех АПК"

Экономика, 10:49 28 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый форум и выставка "Иннотех АПК" стартовали в п. Винзили Тюменского района. Они ориентированы на специалистов в области растениеводства, механизации, пользователей новых цифровых технологий.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, главной темой форума станет техническое перевооружение сельхозпредприятий, которое является ключом к увеличению объемов производимой продукции и повышению ее качества.

"Форум должен стать традиционной площадкой для подведения итогов завершающегося сельскохозяйственного года и обсуждения задач на предстоящий период. Также поговорим о представлении новых технологических решений и инструментов, которые позволяют эффективно функционировать предприятиям агропромышленного комплекса в непростом быстро меняющемся мире. Кроме того, вы увидите современные технологии мирового агропрома, технологические и технические новинки", - сказал Владимир Чейметов на открытии форума.

Он добавил, что по итогам уборочной кампании 2022 года Тюменская область приближается к новым рекордам. Уже собрано свыше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, окончательные цифры появятся в начале ноября. Максимального значения достигла и урожайность овощей - 505 центнеров с гектара. Такого в регионе еще не было.

"Цифры пока предварительные, но они близки к рекордному значению. И в этом огромная заслуга большой армии тружеников АПК. Помимо этого, несмотря на все сложности, Тюменская область идет с опережением графика экспорта сельскохозяйственной продукции по отношению к прошлому году. В настоящее время сельхозпродукция нашего региона экспортируется в 15 государств мира", - добавил замгубернатора.

Отметим, на форуме и выставке "Иннотех АПК" компании презентуют технологические новинки, в числе которых ИТ-решения, умные дроны для аграриев, системы обработки почвы, повышающие плодородие полей Западной Сибири и новые бренды сельхозтехники.

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Оксана Корнеенкова

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# аграрии , сельхозтехника , форум

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