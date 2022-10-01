Соглашения о развитии новых музейных маршрутов подписали в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соглашения о развитии новых музейных маршрутов подписали руководители туркомпаний и музейно-просветительского объединения Тюменской области 27 октября. Подписание прошло в рамках презентации в Тюмени проекта "Музейные маршруты России", сообщает информационный центр правительства региона.

С туроператором "Тюменьзарубежтур" будет создан маршрут "Сибирское наследие декабристов". Он объединяет музеи Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Кургана и Омска.

Совместный с компанией "Трэвел" маршрут "От Кремля до Кремля" свяжет Нижний Новгород, Казань и Тобольск. Туристам предложат обзорные экскурсии, квесты, игровые программы и мастер-классы.

Мастерская путешествий "Рыжий слон" реализует маршрут "Менделеевский экспресс". Это не только музейное знакомство с жизнью и историей научных открытий Дмитрия Менделеева, но и лабораторный практикум в Тобольском индустриальном институте, а также посещение СИБУРа.

С государственным музеем "Смоленская крепость" запланировано создание новых маршрутов с возможностью изучения истории и культуры.