Способ повысить эффективность нефтедобычи предложил магистрант из Тюмени

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Магистрант ТюмГУ Кирилл Калистратов стал призером молодежных научных конференций, посвященных вызовам нефтегазовой отрасли. Он представил методику, которая позволит повысить эффективность нефтедобычи, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Алгоритм для подбора способа эксплуатации скважин в нефтяных оторочках студент создавал несколько лет.

"Нефтяная оторочка – тонкая прослойка нефти, над которой часто находятся большие запасы газа. Такие залежи сложнее осваивать, потому что толщина нефтяной части маленькая, а газовой – большая. Для оторочек применяют широкий спектр способов добычи. Однако если выбор окажется неверным, дальнейшая разработка может стать нерентабельной, а некоторые запасы нефти мы можем вообще потерять", - объяснил призер.

Кирилл работает над проектом вместе с командой: одногруппником Вадимом Зубанковым, студентом Томского политехнического университета Андреем Новиковым и экспертом компании "Газпромнефть НТЦ" Ренатом Апасовым. Созданная ими методика позволяет быстро и точно уже на ранних этапах проектирования разработки месторождения определить, как лучше добывать нефть.

В дальнейшее молодые ученые собираются расширить функционал инструментария и саму методику работы с нефтяными оторочками.