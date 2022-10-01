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40 ДТП произошли в Тюменской области в местах дорожных работ в 2022 году

Происшествия, 14:39 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 дорожно-транспортных происшествий произошли в местах дорожных работ в Тюменской области в 2022 году. Шесть человек погибло, 58 - ранены. Это на треть меньше, чем в 2021 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В связи с этим сотрудники ГИБДД проведут дополнительные обследования мест проведения дорожных работ на федеральных трассах. Проверки пройдут и в темное время суток, чтобы оценить видимость предупреждающих знаков и всех препятствий, установленных в местах ремонта. Дополнительные проверят наличие опасных участков, где не видны препятствия, установленные из-за ремонта трасс.

Добавим, перед каждым ремонтируемым участком установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и поэтапно ограничивающие скорость движения. Самые протяженные участки ремонта федеральных дорог в 2022 году на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском, Ялуторовском, Заводоуковском, Ярковском и Тобольском районах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , ремонт дороги

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