40 ДТП произошли в Тюменской области в местах дорожных работ в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 дорожно-транспортных происшествий произошли в местах дорожных работ в Тюменской области в 2022 году. Шесть человек погибло, 58 - ранены. Это на треть меньше, чем в 2021 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В связи с этим сотрудники ГИБДД проведут дополнительные обследования мест проведения дорожных работ на федеральных трассах. Проверки пройдут и в темное время суток, чтобы оценить видимость предупреждающих знаков и всех препятствий, установленных в местах ремонта. Дополнительные проверят наличие опасных участков, где не видны препятствия, установленные из-за ремонта трасс.

Добавим, перед каждым ремонтируемым участком установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и поэтапно ограничивающие скорость движения. Самые протяженные участки ремонта федеральных дорог в 2022 году на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском, Ялуторовском, Заводоуковском, Ярковском и Тобольском районах.