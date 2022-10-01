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Мастер-класс по скандинавской ходьбе соберет всех желающих в экопарке "Затюменский"

Спорт, 22:11 28 октября 2022

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Мастер-класс по скандинавской ходьбе соберет всех желающих в экопарке "Затюменский" 29 октября. Сбор участников запланирован на 10 часов на втором этаже лыжной базы (ул. Аккумуляторная, 15). Вход свободный.

Руководитель проекта Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" Борис Воронцов проведет ознакомительное занятие для всех желающих выбрать для себя оптимальные физические нагрузки. Он продемонстрирует технику северной ходьбы, расскажет о снаряжении и экипировке, поможет рассчитать интенсивность тренировок, расскажет о видах спорта, которые представлены в Тюмени.

"При консультировании людей я прежде всего опираюсь на их предпочтения, выясняю каких результатов они хотят достичь, какую цель преследуют в занятии спортом. После этого даю рекомендации в выборе направления и частоте занятий", - отметил Борис Воронцов.

После знакомства и вводного инструктажа тренер проведет разминку и выведет группу на дистанции. В зависимости от физического состояния и спортивной подготовки участников движение пройдет по маршрутам здоровья различной протяженности. В это время новички получат дополнительные рекомендации по технике скандинавской ходьбы от опытных спортсменов. В завершении спортивного марш-броска тренер ответит на вопросы и поможет выбрать удобное время и место для дальнейших тренировок.

Посетить ознакомительный мастер-класс можно индивидуально, в компании семьи, друзей или коллег по работе. Допускается участие даже при отсутствии личных палок для скандинавской ходьбы. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте сбора, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

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# скандинавская ходьба

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