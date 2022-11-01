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Тюменцы завоевали 11 медалей в финале Национального чемпионата "Абилимпикс"

Спорт, 18:03 01 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

11 медалей завоевала команда Тюменской области в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Москве. Регион представляли 19 конкурсантов, сообщает информационный центр правительства.

В конкурсе соревновались три категории участников: школьники, студенты и специалисты.

Золото завоевал студент Сергей Деточкин в компетенции "Поварское дело". Серебро у школьницы Полины Портнягиной в компетенции "Декорирование тортов", специалистов Елены Жуковой и Даниса Исхакова, а также студентки Виктории Стариковой в компетенции "Массажист". Второе место в компетенции "Предпринимательство" в своих номинациях заняли специалист Андрей Бекиров и студент Александр Михеев. Также серебро в компетенции "Промышленная робототехника" и "Резьба по дереву" занял школьник Валентин Гобов и студент Владимир Романов.

Бронзу в компетенции "Карвинг" завоевали школьник Алексей Бизин и студентка Полина Мингазова.

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# Абилимпикс , люди с ОВЗ , национальный чемпионат

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