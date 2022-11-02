Два новых корпуса для кур-несушек на птицефабрике "Пышминской" запустят в 2023 году

| Фото: птицефабрика "Пышминская" | Фото: птицефабрика "Пышминская"

Два современных промышленных корпуса для содержания кур-несушек, по 117 тыс. голов в каждом, запустят в эксплуатацию на птицефабрике "Пышминской" в начале 2023 года в рамках реализации второго этапа инвестиционной программы по реконструкции и модернизации предприятия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор компании Сергей Тимофеев.

"Сегодня можно подвести промежуточные итоги: строительство завершено на 70 процентов, рабочие приступили к монтажу технологического оборудования и внутренних инженерных сетей, а также занимаются благоустройством территории. Готовимся к открытию корпусов и расширяем штат сотрудников", - рассказал он.

| Фото: птицефабрика "Пышминская" | Фото: птицефабрика "Пышминская"

Компания предлагает стабильный официальный доход, хороший социальный пакет, добавил Тимофеев. Уже сейчас на предприятие приглашают обработчиков птиц, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, подсобных рабочих, операторов, водителей разных категорий, трактористов, электромонтеров и слесарей. Предусмотрена доставка сотрудников из Тюмени, Тюменского, Исетского и Ялуторовского районов. Узнать подробности можно по телефону 89120781000.

Третий, заключительный этап программы, который продлится с 2023 по 2025 годы, предусматривает строительство четырех восьмиярусных птичников с автоматизированным яйцесбором, реконструкцию птичника для содержания ремонтного молодняка и внедрение технологии переработки куриного помета.

Напомним, первый этап обширного проекта по реконструкции предприятия был завершен в 2017 году, тогда были построены три птичника с восьмиярусным оборудованием, новый яйцесклад с автоматической линией сбора, сортировки и упаковки продукции, а также инженерные сети и сооружения.

Инна Кондрашкина