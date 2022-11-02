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СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей

Политика, 17:16 02 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совет Федерации одобрил на заседании 2 ноября закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.

Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

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# мобилизация

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