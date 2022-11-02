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Татьяну Богданову избрали главой Казанского района

Политика, 19:45 02 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главой Казанского района Тюменской области избрали Татьяну Богданову. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом заседании думы муниципального образования. С назначением Татьяну Богданову поздравил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

"Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия впервые земляки выдали ей в 2010 году", — написал он.

Отмечается, что поводом для рассмотрения вопроса об избрании послужило предстоящее истечение срока полномочий главы Казанского района.

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# Казанский район , Татьяна Богданова

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