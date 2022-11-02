Татьяну Богданову избрали главой Казанского района
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Главой Казанского района Тюменской области избрали Татьяну Богданову. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом заседании думы муниципального образования. С назначением Татьяну Богданову поздравил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.
"Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия впервые земляки выдали ей в 2010 году", — написал он.
Отмечается, что поводом для рассмотрения вопроса об избрании послужило предстоящее истечение срока полномочий главы Казанского района.